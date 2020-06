Déconfinement : le château de Versailles rouvre ses portes samedi 6 juin

C’est l’un des lieux les plus visités en France. Le château de Versailles, dans les Yvelines, rouvre ses portes samedi 6 juin, après plus de deux mois et demi de fermeture. Désormais, il faudra réserver sa visite sur un créneau horaire précis. "On va réguler les flux de visiteurs, il vont se répartir de façon régulière sur l’ensemble de la journée. Et donc il y aura moins d’effet d’embouteillage, de cohue ou de vie à certains moments et donc une fréquentation plus apaisée, plus douce", explique Thierry Gausseron, administrateur général du château.

Moins de recettes

Les visites seront aussi limitées dans le temps : deux heures pour admirer les salles du château en suivant un parcours balisé. Versailles, c’est huit millions de visiteurs en 2019, dont 80% de touristes étrangers. Cette année, le domaine accueillera trois fois mois de personnes. Les recettes du château devraient être divisées par deux.

