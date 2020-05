Déconfinement : le bilan est pour le moment positif

Alors que le déconfinement est effectif depuis le 11 mai, Emmanuel Macron a réuni préfets et Agences régionales de santé afin de faire le bilan. La journaliste Frédérique Prabonnaud était sur le plateau du 19-20. "La voix est bonne", a dit le chef de l’État. "En fait, on est encore sur l’élan de l’épidémie pendant le confinement. Et si on regarde les grands indicateurs, depuis la publication de la carte du 7 mai, ils sont toujours au vert", a affirmé la journaliste.

"Trop tôt pour crier victoire"

"On le voit avec le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19, en basse. Même chose pour le nombre de malades en réanimation. Mais, a ajouté Emmanuel Macron, il est trop tôt pour crier victoire. Attention effectivement, ces chiffres peuvent être trompeurs, d’abord parce qu’ils cachent des disparités régionales […] et surtout, il faut encore attendre pour voir un éventuel effet du déconfinement", a rajouté la journaliste.

