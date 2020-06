Déconfinement : l’allocution d’Emmanuel Macron dimanche sera pédagogique

Emmanuel Macron va annoncer dimanche 14 juin le passage d’une crise sanitaire à une crise économique. Va-t-il accélérer le déconfinement ? Comment va-t-il concilier l’écologie et le social dans la nouvelle bataille pour l’emploi qui commence ? L’Elysée fait savoir que l’allocution de dimanche soir à la télévision se veut surtout pédagogique. Le président parlera des mesures prises avec l’Allemagne sur le plan européen.

Comment parlera-t-il d’Edouard Philippe ?

Il y aura une autre allocution, plus politique cette fois, après le second tour des élections municipales le 28 juin. Si des grandes villes passent à gauche notamment, cela pourrait avoir des conséquences sur la suite du quinquennat. On verra si Emmanuel Macron change de cap et avec qui. Personne sait quel sera l'ampleur du remaniement qui est évoqué. On observera enfin dimanche soir comment le président parle de son Premier ministre dont la cote de confiance s’envole dans les sondages.



