Déconfinement : l’activité touristique reprend peu à peu

La plage de La Baule (Loire-Atlantique) est loin d’être bondée, vendredi 15 mai. "On est loin de l’affluence habituelle des week-ends de mai. Il faudra attendre encore un peu pour les séances de bronzage et les pique-niques sur la plage. La bonne nouvelle, c’est qu’il fait beau depuis vendredi matin. Ils sont quelques-uns à s’être laissés tenter. Il y a des promeneurs et des joggeurs, et puis quelques familles. On a croisé beaucoup d’habitants de La Baule, mais également des habitants de toute la région, comme des Nantais qui ont pris la route pour venir prendre l’air et passer leur week-end", indique la journaliste Anne-Claire Poignard, en duplex sur place.

Davantage de touristes français espérés

Loin de la mer aussi, certaines communes s’attendent à recevoir du monde durant le week-end, comme Auvers-sur-Oise (Val-d’Oise). Dans les ruelles, ce n’est pas l’affluence habituelle. Quelques citadins sont venus découvrir, à 30 km de Paris, le village de Van Gogh. L’église attend encore ses visiteurs. Les gîtes, eux, rouvrent leurs portes. Depuis le début de la semaine, le cahier des réservations se remplit à nouveau. À la maison-atelier du peintre Charles-François Daubigny, qui accueille chaque année des milliers de touristes étrangers, on espère, pour sauver la saison, que les Français viendront plus nombreux. Le musée sera peut-être en mesure de proposer des visites dès le mois de juin. Mais à l’Auberge Ravoux, où Vincent Van Gogh a vécu ses derniers jours, la réouverture est impossible. La petite chambre du peintre, conservée intacte, est trop exiguë. Auvers-sur-Oise, musée à ciel ouvert, renaît après deux mois de torpeur.