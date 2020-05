Déconfinement : l’accès aux plages bientôt autorisé à Saint-Malo

Ils attendent le déconfinement avec impatience. Plusieurs habitants de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) espèrent que le lundi 11 mai marquera la réouverture des plages. "C’est formidable, on va pouvoir re-surfer, ça va être super", s’enthousiasme l’un d’entre eux. S’ils disposent du feu vert du préfet, les maires pourront rouvrir les plages de leur commune.

Une réouverture contrôlée

S’il se satisfait de cette décision, le maire DVD de Saint-Malo Claude Renoult compte encadrer cette réouverture. "On va baliser les entrées de plages, on va faire des recommandations, on va mettre des sens unique d’entrée, des sens unique de sortie", détaille-t-il. Ce retour à la normale pourrait aussi être bénéfique pour les spécialistes du tourisme. Certains hôtels espèrent voir arriver une clientèle qu’ils pensaient avoir perdu pour de bon cette année en raison de la crise sanitaire.