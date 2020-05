Déconfinement : la sécurité dans les transports est-elle possible ?

Peut-on vraiment assurer la sécurité dans les transports en commun ? Des voyageurs qui se frôlent et qui se touchent en pleine épidémie de coronavirus. Ce sont des scènes qui ont malheureusement eu lieu lundi 11 mai dans les transports en commun parisien. Dans une ligne de métro très fréquentée, il y a moins de monde que d’habitude, mais tout de même trop pour laisser un siège entre chaque usager. Sur les quais, il y a un peu plus de discipline et à la sortie d’une station, les employés de la RATP, nettoient les mains des usagers avec du gel hydroalcoolique.



"La matinée s’est globalement bien passée "

Selon Jean-Baptise Djebbari, le secrétaire d’État aux transports, "la situation est restée sous contrôle". Peut-on assurer la sécurité des voyageurs dans les transports en commun ? "C’est assez difficile à dire après cette première matinée de test, car il y a eu quelques ratés dans les transports. Il y a eu quelques RER bondés gare du Nord, à Paris. Sur la ligne 13 du métro, où un incident dû aux intempéries a engendré du retard, des trains étaient trop remplis pendant quelques minutes. Malgré tout, la RATP assure que la matinée s’est globalement bien passée", explique le journaliste Viktor Frédéric en direct de la gare Montparnasse à Paris.

Le JT

Les autres sujets du JT