Déconfinement : la seconde phase démarre

Il se savait attendu et n’a pas manqué d’annoncer du changement. Le Premier ministre Edouard Philippe a détaillé, jeudi 28 mai, les mesures qui accompagnent la seconde phase du déconfinement. Cette avancée est possible car, à l’exception de l’Île-de-France, la Guyane et Mayotte, tout le pays est classé en vert. "Les nouvelles sont plutôt bonnes. La liberté, enfin, va redevenir la règle et l’interdiction constituera l’exception", s’est réjoui le chef du gouvernement.

Les gestes barrières restent de mise

Le Premier ministre a rappelé l’importance du respect des gestes barrières, soulignant que le port du masque restait recommandé. Mais pour le reste, c’est presque un retour à la normale : les Français pourront à nouveau parcourir de longue distance, la réouverture des parcs et jardins est prévue sur le territoire, de même pour les cafés et restaurants en zone verte.