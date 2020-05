Déconfinement : la reprise sera lente pour le monde de la culture

Une autorisation en trompe-l’œil. Dès le 2 juin dans les zones classées en vert puis le 22 en Île-de-France, en Guyane et à Mayotte, les salles de concert et les théâtres pourront à nouveau accueillir des spectateurs, après près de trois mois de fermeture. Pourtant, dans ces lieux, la reprise ne pourra pas se faire à ces dates. Contrairement aux musées et aux cinémas, qui ouvriront au même moment, le spectacle vivant a besoin d'un certain temps pour s'organiser, entre répétitions et planification des tournées.

Pas de représentation avant la saison 2020-2021

Au Théâtre national populaire de Villeurbanne, dans le Rhône, mardi marquera uniquement le début des répétitions d'une pièce dont les représentations ne pourront débuter que la saison prochaine. La billetterie n'ouvrira qu'au mois de septembre. Mais pour quelle capacité ? "Cette salle qui compte près de 700 fauteuils, cela tombe à 122 fauteuils accueillis. C'est-à-dire deux personnes vides de chaque côté et un rang sur deux de vide", explique le directeur de l'établissement.

