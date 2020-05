Déconfinement : la réouverture des écoles fait débat sur tout le territoire

Comme depuis six semaines, Nathanaël fait l'école seul dans sa chambre à Saint-Just (Cher), loin de ses camarades et de son professeur. "Quand on travaille à l'école, c'est plus compréhensible", explique l'élève de CM2 qui retournera en classe le 11 mai après plusieurs semaines de confinement effectuées pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Les élus doivent s'adapter rapidement

Séverine, la mère de Nathanaël, est confiante. "La distanciation, cela reprend tous les gestes barrières qu'ils ont pu entendre à la télévision depuis le début du confinement. Ce sont des gestes qu'ils connaissent." Sur les 46 élèves de la commune, 24 d'entre eux vont reprendre le chemin de l'école. Le maire ne dispose que de quelques jours pour mettre en place le protocole officiel. "On a une semaine pour informer les parents et pour mobiliser le personnel communal", précise Stéphane Garcia. Le ménage et la désinfection des locaux devront être effectués deux fois par jour.

