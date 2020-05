Déconfinement : la phase 2 se décide cette semaine

Les modalités du déconfinement devraient se préciser cette semaine. Le Premier ministre Edouard Philippe annoncera mercredi 27 ou jeudi 28 mai les nouvelles mesures de cette seconde phase prévue lundi 2 juin comme la possible réouverture des bars et des restaurants en zone verte. Autre arbitrage rendu dans la semaine : rouvrir ou non les cinémas, théâtres ou encore les salles de sport. Pour l’heure, aucune option ne semble privilégiée. Rien n’a filtré des différents ministères.

Carte des zones rouge et verte actualisée

Le gouvernement doit aussi se prononcer sur un éventuel arrêt de la limitation des déplacements à 100 kilomètres autour du domicile et sur une possible ouverture des lycées. Enfin, l’ensemble des plages pourraient être accessible aux Français. Dernier point d’accroche : les conditions pourraient être allégées dans les régions en zone rouge, certaines pourraient basculer en zone verte. La carte pourrait être actualisée. L’heure est plutôt à l’optimisme, le nombre de malades en réanimation continue de diminuer.