Déconfinement : la France prête à passer au vert ?

Le déconfinement continue de se faire progressivement en France. En attendant les déclarations du Premier ministre Edouard Philippe, jeudi 28 mai, plusieurs régions du pays alors classées en rouge remplissent les critères pour passer en vert. C’est le cas des Hauts-de-France, du Grand-Est et de la Bourgogne-Framche-Comté. La proportion de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 est sous la barre des 6%. Le taux d’admissions en réanimation est également inférieur au seuil de 60%.

Il faut rester vigilant

Les dernières indications poussent plusieurs experts à ne plus craindre une seconde vague de contamination en France. Pour le professeur Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, il faut rester sur ses gardes. « Si on continue de respecter les précautions barrières, il n’y aura pas de deuxième vague. Par contre, il est très probable que si on relâche notre vigilance, les mêmes causes produiront les mêmes effets et à l’automne ou à l’hiver prochain, on risque une deuxième vague », prévient-il.