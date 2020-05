Déconfinement : la fin de la limite de déplacement de 100km

La décision était espérée, attendue, aussi. Lors de la présentation des modalités de la deuxième phase de déconfinement, jeudi 28 mai, le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé que la limite de déplacement, en vigueur depuis le 11 mai, allait être levée à partir du 2 juin. Dans les rues de Lyon, c'est un soulagement. "C'est génial !", se réjouit une habitante.

Enfin le début de la saison touristique ?

Le secteur du tourisme espère que cette annonce pourra enfin lancer la saison. "On est ravi, on attendait ça avec impatience", réagit un hôtelier de La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, juste après la prise de parole du Premier ministre. En ce moment, seulement 15 de ses chambres sont occupées, sur les 64 disponibles. "On est approximativement sur un taux d'occupation de 10% sur le mois de juin alors que d'habitude on est plutôt sur 80 ou 90%."





