Déconfinement : l'inquiétude des saisonniers

Alors que le chômage est à son plus haut niveau depuis vingt-cinq ans, les prochaines semaines pourraient être difficiles pour les travailleurs saisonniers. Les hôtels et restaurants emploient ponctuellement jusqu’à 150 000 personnes l’hiver et 300 000 l’été, mais le marché est actuellement au point mort.