Déconfinement : l'État écoute de moins en moins le conseil scientifique

Petit à petit, le gouvernement prend ses distances avec le conseil scientifique. "Aussi longtemps qu'on n'avait pas passé le pic de la crise sanitaire, les médecins et le conseil scientifique seuls avaient l'oreille d'Emmanuel Macron. Dimanche 26 avril, le gouvernement pense que le pic est derrière nous et que son rôle est de concilier les questions de santé avec les questions sociales", explique la journaliste Hélène Hug, en direct du palais de l'Élysée (Paris).

Le plan de déconfinement présenté mardi à l'Assemblée

"Le plan de déconfinement que présentera Édouard Philippe, à l'Assemblée nationale, mardi à 15 heures abordera donc tous les sujets, de la santé aux transports, en passant par le travail et les écoles. Il fera l'objet d'un débat, suivi d'un vote. Édouard Philippe espère le consensus le plus large possible. Ce plan fixera les grandes lignes", poursuit la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT