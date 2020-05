Déconfinement : "Je souhaite que tous les commerces puissent rouvrir le 11 mai prochain", assure Bruno Le Maire

Le ministre de l'Économie prévient qu'il y aura "des faillites dans certaines très petites entreprises, dans les commerces", ce lundi 4 mai, sur France Inter.

"Je souhaite que tous les commerces puissent rouvrir le 11 mai prochain", a affirmé Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, sur France Inter ce lundi 4 mai. "Le fonds de solidarité sera maintenu jusqu'au 31 mai pour tous ceux qui y ont droit. Pour acheter des masques par exemple. Il sera également maintenu en juin pour tous ceux qui ne rouvriront pas le 11 mai, les restaurants, les bars, le monde de la culture."



Ce fonds sera également maintenu après le 1er juin pour tous ceux qui ne rouvriront pas le 11 mai, "les restaurants, les bars", mais aussi "dans l'événementiel, le monde de la culture", ajoute Bruno le Maire. "L'État continuera à les accompagner, on ne va pas laisser tomber les gens." Concernant la date de réouverture de ce type de "lieux de convivialité", le ministre de l'Économie assure "qu'à partir de la fin mai" une date sera annoncée. "Ce calendrier sera tenu. On continue à travailler sur le guide de bonnes pratiques pour ces lieux de convivialité où il faut le respect des règles sanitaires et de distance. Tout le secteur est mobilisé et nous allons y arriver."

Des faillites inévitables

"Oui, il y aura des faillites. Je ne l'ai jamais caché. Il y aura des faillites dans certaines très petites entreprises. Il y aura des faillites dans les commerces. Nous le savons et nous devons nous préparer à affronter ces moments qui vont venir dans les prochains mois où les problèmes de trésorerie vont devenir pour beaucoup de chefs d'entreprise des problèmes de solvabilité", déclare le ministre, alors que les syndicats des bars, des cafés, des restaurants estiment qu'un quart des établissements ne rouvriront jamais après le déconfinement.

Le plus dur est devant nous du point de vue économique, et va demander une mobilisation totale et nouvelle. Nous nous y préparons.Bruno Le Maireà France Inter

"Nous commençons déjà à travailler là-dessus pour accompagner le plus grand nombre de personnes et pour essayer de limiter le plus possible la casse économique et la casse sociale", continue Bruno Le Maire.

Des aides ciblées

Pour éviter des licenciements en masse, le ministre de l'Economie a identifié "au moins" trois secteurs "les plus fragiles", à savoir le tourisme, l'industrie aéronautique et l'industrie automobile. Pour l'industrie aéronautique qui représente "des centaines de milliers d'emplois", Bruno Le Maire propose de commencer à réfléchir à un plan de soutien dès cette semaine, en créant un éventuel fonds d'investissements.

Le ministre propose de réfléchir aussi à un plan de soutien pour l'industrie automobile, "qui pourrait passer par des soutiens à la consommation pour des véhicules propres", ce qui permettrait de relancer l'économie tout en nous orientant vers "une économie décarbonée", une "économie qui soit à la pointe de la technologie".