Déconfinement : faut-il lever les dernières mesures sanitaires ?

Sur les marchés, certains font toujours usage du masque de protection. D’autres sont plus décontractés, provoquant quelques tensions. "Quand je suis dans un secteur fermé, je mets le masque", confie une habituée. Avant d’être coupé par un autre client : "Dans ce cas-là, vous respectez le mètre de distance…" Ce matin-là sur ce marché, ils sont de plus en plus nombreux à s’affranchir des gestes barrières.

"Il faut revenir à une vie normale"

"J’estime qu’il faut revenir à une vie normale. La crise économique va être pire que la crise sanitaire", lâche une jeune femme. Avec un chiffre d’affaire divisé par quatre, un restaurateur plaide pour l’ouverture totale de son établissement, et pas uniquement des terrasses : "Mes employés m’ont dit : ‘on est prêt à venir travailler la nuit’. La date du 22 juin est beaucoup trop loin. Pour certains, c’est fatal", explique Alain Fontaine, président de l’association française des maitres restaurateurs. Se remettre à consommer, retourner au travail et sur les bancs des écoles : ces derniers jours, les appels à un déconfinement plus rapide se multiplient.





