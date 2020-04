Déconfinement : faudrait-il tester toute la population ?

Lors de son allocution du lundi 13 avril, Emmanuel Macron a écarté la possibilité que tous les Français soient testés. Seules les personnes présentant des symptômes du Covid-19 le seront. "Il faut, d'une part, évidemment tester les personnes qui ont des symptômes, explique le professeur Lucien Abenhaim, épidémiologiste et ancien directeur général de la Santé. On n'est pas en mesure, et ce serait probablement problématique, de tester l'ensemble de la population".

S'assurer que "les gens qui retournent dans la vie 'normale' ne sont pas porteurs du virus"

Pour autant, l'expert est catégorique : il faut "absolument" tester toutes les personnes qui ont été en contact avec les personnes symptomatiques. "De façon à pouvoir être sûr que les gens qui retournent dans la vie 'normale' ne sont pas porteurs du virus de façon invisible, précise Lucien Abenhaim. C'est faisable, et c'est la condition, pour moi, absolument indispensable pour pouvoir lever le confinement".

Le JT

Les autres sujets du JT