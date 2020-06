Déconfinement : équipements sportifs, zoo de Vincennes, Jardin des Plantes... Ces sites qui rouvrent à partir du 8 juin à Paris

La phase 2 du déconfinement se poursuit à Paris, avec une nouvelle série de réouvertures, lundi 8 juin.

Après le château de Versailles, samedi 6 juin, et en attendant les musées du Louvre ou d'Orsay ou, dans un tout autre secteur, les piscines publiques, plusieurs lieux à Paris sont à nouveau ouverts, lundi 8 juin, avec la poursuite en France du déconfinement.

Les terrains de sport

Les installations sportives en extérieur de la ville de Paris rouvrent lundi, rapporte France Bleu Paris. Il est à nouveau possible de profiter des stades et des courts de tennis, par exemple, fermés durant le confinement puis la première phase de déconfinement pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Quel bonheur, quel soulagement ! Aujourd’hui nous rouvrons tous nos terrains de sports extérieurs : foot, Rugby, athlétisme, tennis, beach volley, pétanque... Bonne reprise aux clubs sportifs parisiens — J-Francois Martins (@jfmartins) June 8, 2020

Dans un tweet, posté lundi matin, Jean-François Martins, l'adjoint chargé du sport à la mairie de Paris, se réjouit de voir les terrains de "foot, rugby, athlétisme, tennis et même beach volley" de nouveau accessibles.

Les lieux clos (dont les piscines et les gymnases) restent pour l'instant inaccessibles au public.

Le Zoo de Vincennes

Le Parc zoologique de Paris, au bois de Vincennes (12e arrondissement), rouvre après près de trois mois de fermeture, rapporte France Bleu Paris. Les visiteurs vont notamment pouvoir découvrir les 62 bébés animaux nés depuis le début du confinement, des suricates, des manchots et des flamants roses par exemple.

Les mesures sanitaires sont les mêmes que dans d'autres lieux publics : des parcours mis en place pour éviter aux visiteurs de se croiser, port du masque obligatoire dans la grande serre où les animaux sont en liberté, masque conseillé en extérieur. "On va mettre ces mesures en place de manière subtile pour que ça ne vienne pas entacher les visites, explique lundi sur France Bleu Alexis Lécu, directeur scientifique du parc zoologique. On veut que les gens viennent voir les animaux, pour leur faire un peu oublier cette période difficile (…) Le but est de venir rencontrer les animaux qui sont nés, ceux qui ont grandi, ont changé".

La Ménagerie du Jardin des Plantes

Le Jardin des Plantes, à Paris (5e arrondissement), avait rouvert ses portes dès vendredi. Et lundi, c'est cette fois la Ménagerie qui retrouve le public. Certains petits espaces comme le vivarium restent néanmoins fermés. Pour les galeries du Muséum d'histoire naturelle, y compris la Grande galerie de l'évolution, il faudra en revanche patienter jusqu'au mercredi 24 juin.

Le musée du quai Branly-Jacques Chirac

Le musée du quai Branly-Jacques Chirac sera l'un des premiers à rouvrir, mardi 9 juin. Il rejoint quelques pionniers de la réouverture à Paris, comme le musée Jacquemart-André (depuis le 26 mai) ou le musée Marmottan-Monet (depuis le 2 juin). Pour d'autres institutions culturelles, il faudra rester patient : le musée de l’Orangerie espère rouvrir le 22 juin, le musée d’Orsay le 23 juin, le Centre Pompidou et le Grand Palais le 1er juillet, et le Louvre le 6 juillet.