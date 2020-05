Déconfinement : Emmanuel Macron en visite dans une école à quelques jours de la rentrée

Munis chacun d'un masque de protection, Emmanuel Macron, accompagné du ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, rendent visite à des élèves mardi 5 mai dans une école maternelle de Poissy (Yvelines). Mais lorsque le chef de l’État fait son entrée dans la classe de CP, tous les enfants ne le reconnaissent pas.

Beaucoup d'élus s'opposent à la rentrée

Dans cette école, des enfants de soignants sont accueillis depuis le début de la période de confinement liée au Covid-19. Derrière l'exemple de cette école modèle, il y a l'inquiétude grandissante de nombreux élus. A cinq jours de la réouverture des classes, plus de 300 maires d'Ile-de-France ont demandé un report de la date du 11 mai. La rentrée des classes est un dossier sensible à gérer pour le chef de l’État. "L’Élysée insiste. Cette rentrée des classes doit se faire de manière progressive et concertée", explique la journaliste de France Télévisions Valérie Astruc, en direct de Poissy.





