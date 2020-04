Déconfinement économique, la France est-elle prête ? Faut-il redonner plus de pouvoir aux régions dans la gestion de crise et la relance ? Les débats de l'éco du 26 avril

En raison de la crise sanitaire du coronavirus et des mesures de confinement mises en place depuis le 17 mars 2020, une partie de l'activité économique du pays a été mise à l'arrêt. Photo d'illustration. (VINCENT ISORE / MAXPPP)

Déconfinement économique, la France est-elle prête ?

Invité de franceinfo cette semaine, le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a dit souhaiter que tous les commerces puissent rouvrir dès le lundi 11 mai, sauf les bars et restaurants. Le gouvernement prépare l’opinion et les professionnels au déconfinement progressif à partir du 11 mai, mais est-ce que les esprits et l’outil productif seront prêts, après sept semaines de quasi paralysie ?

Gestion de crise et relance économique : faut-il redonner plus de pouvoir aux régions ?

Le gouvernement indique qu’il veut "co-construire" le plan de déconfinement notamment avec les maires. Le débat monte effectivement sur une nécessaire responsabilisation des élus locaux mais aussi des départements et des régions dans la gestion du retour à la normale de la vie et de l’activité économique. La crise du Covid-19 sonne-t-elle le glas du jacobinisme centralisateur de l’Etat ?

Les invités :

Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes et Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol)