Déconfinement : des terrasses éphémères pour les bars parisiens

Mardi 2 juin, avec le lancement de la deuxième phase du déconfinement, les bars et les restaurants pourront ouvrir dans toute la France. Dans les zones qui passeront au orange, seulement les terrasses seront disponibles. Alors, à Paris, la mairie a décidé d'autoriser les cafés à prendre davantage de place sur les trottoirs afin de les aider à reprendre leur activité en respectant, au mieux, les mesures barrières.

Une quinzaine de rues rendues piétonnes

"Les restaurateurs et cafetiers pourront aussi installer des terrasses éphémères sur des places de stationnement et une quinzaine de rues de la capitale deviendront piétonnes. La seule condition sera de signer une charte déontologique et faire une déclaration auprès de la mairie. Face à l'inquiétude de certains riverains, Anne Hidalgo a expliqué que ces terrasses éphémères devront impérativement fermer à 22 heures", explique la journaliste Diane Schlienger.

