Déconfinement : des questions et des angoisses

Pour Coline, être confinée c’est apercevoir le monde extérieur à travers sa fenêtre : un horizon figé. “Là c’est la vue qu’on a depuis 40 jours, il y a un sentiment d’étouffement et de monotonie. Et quand nos parents nous appellent et qu'ils sont en plein milieu de leur jardin, c’est un peu compliqué”, témoigne-t-elle. Coline est professeur d’Histoire-Géographie dans une commune de Seine-Saint-Denis, un département sévèrement touché par l’épidémie.

Elle vit en appartement avec Guillaume son compagnon et leur petit garçon de 2 ans et demi. Le couple partage les tâches domestiques et le télétravail. Perte de ses repères et peur de craquer, Coline a décidé de partager ses angoisses avec une psychologue. “Elle m’a donné conseil pour réussir à me recentrer sur moi, et essayer de me donner des petits objectifs au quotidien comme par exemple juste organiser ma journée autour d’une seule tâche et pas m’en mettre 18 dans la même journée”, explique Coline.

