Déconfinement : des nouvelles machines pour détecter le coronavirus et "être au rendez-vous" du dépistage de masse

Pour arriver à réaliser près de 700 000 tests par semaine, l'État français a commandé des machines qui peuvent analyser bien plus d'échantillons que les automates actuels.

Elles sont flambant neuves et trônent dans le laboratoire : deux grosses machines dans lesquelles sont alignés les prélèvements de tous les patients. Ces robots permettent en deux heures et demi de déterminer si un échantillon contient le génome, la carte d’identité du Covid-19 et peuvent analyser bien plus d'échantillons que les automates actuels.

La stratégie de déconfinement du gouvernement repose sur une politique massive de tests de dépistage du coronavirus Covid-19. Il a pour objectif d’en réaliser 700 000 par semaine. Pour y arriver, l’État français a commandé une vingtaine de robots, pour analyser des tests à un fabricant chinois, pour une facture de deux millions d’euros selon la cellule investigation de Radio France. Deux de ces robots sont installés sur le site de l’ancien hôpital Broussais à Paris dans le 14e arrondissement.

2 000 tests par jour et par machine

Le premier avantage de ces nouvelles machines, c’est que tout est automatisé, pas besoin de vérifier visuellement le résultat pour chaque échantillon. "La montée de fluorescence UV, qui ne se voit pas à l’oeil nu, est détectée par des caméras avec des filtres extrêmement pointus et précis, explique Aurélie technicienne de laboratoire. Cela est ensuite traité par un logiciel informatique, et c’est à partir de ce logiciel que l’on est capable de conclure à la positivité ou la négativité d’un échantillon."

Deuxième avantage, ces robots permettent de dépister plus et en très haut débit. Nos machines habituellement prélèvent 8 tests en même temps, les nouvelles machines en prélèvent 96.Jacques Fourgeaud, biologisteà franceinfo

Chaque robot peut analyser jusqu’à 2 000 tests par jour. Un outil indispensable pour limiter la survenue d’une deuxième vague épidémique. "Comme on déconfine, on est obligé de relancer très massivement des tests, explique Aurélien Rousseau, directeur de l’Agence régionale de santé. C’est pour ça que l’on a prévu ces plateformes pour être au rendez-vous de ce traçage très important de toutes les personne symptomatiques ou de leur sujet contact."

Quand les scientifiques seront tout à fait rodés au fonctionnement de ces vingt machines, et à tous les outils informatiques qui y sont liés, à eux seuls ces robots chinois devraient permettre d’analyser jusqu’à près de 300 000 tests par semaine partout en France. C’est-à-dire une très grosse partie des 700 000 tests que le gouvernement espère réaliser chaque semaine.