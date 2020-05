Déconfinement : des entreprises réorientent leur production pour sauvegarder des emplois

L'usine a été aménagée en quatre semaines. Une entreprise, d'habitude spécialisée dans le vêtement médical, a installé en plus dans un hangar 11 lignes de fabrication de masques. Elles fonctionnent tous les jours de la semaine et 7 jours sur 7. L'objectif est de produire 500 000 masques par jour. L'entreprise doit donc embaucher.



Des embauches en nombre

"On reçoit entre 20 et 30 candidatures par jour, on a bon espoir d'arriver rapidement à 150 candidats", explique Thomas Sauvage, directeur des opérations Bioserenity. Près de 150 embauches pour une PME qui ne comptait que 15 salariés avant la crise, c'est une aubaine quand l'activité économique se porte mal. Une jeune femme est venue déposer son CV. "C'est un objectif pour moi de trouver un travail pour passer mon permis, avoir mon appartement et être indépendante", précise-t-elle.

