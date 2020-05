Déconfinement : des cours de sport organisés en plein air

Malgré le déconfinement, les salles de sport doivent rester fermées. Seul le sport en extérieur est autorisé à certaines conditions. Alors, certaines salles ont rusé. C’est le cas d’un établissement situé à Soyaux (Charente). Sur le parking, les voitures ont laissé la place à des rameurs et autres vélos. 4 m2 sont mis à disposition pour chacun, ainsi que des sprays désinfectants. "Ça fait bizarre, mais après il fait beau donc ça fait du bien de faire du sport dehors", explique l’un des sportifs en herbe.

"C’est agréable de retrouver nos adhérents"

"On fait du sport, on est contents : on se contente déjà de ce que l’on a, et, après, ça va rentrer dans l’ordre. Il faut être patient", relativise une autre adhérente. "Jusqu’à présent, on mettait des vidéos sur note page Facebook donc c’est vrai qu’on sait que les gens sont derrière mais on ne les voit pas (…). C’est agréable de pouvoir enfin retrouver nos adhérents", explique Mathieu Maghfori, le cogérant. Habituellement, la salle accueille 200 à 300 sportifs par jour. Depuis deux mois, tout est à l’arrêt.

Le JT

Les autres sujets du JT