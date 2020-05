Déconfinement : des brigades de bénévoles vont assister les malades du Covid-19

Mardi 5 mai, sur les bancs du campus de l'AP-HP, une cinquantaine de bénévoles sont présents. Étudiants en médecine, hôtesses de l'air, informaticiens... Ils sont venus se former pour intervenir dans les jours qui viennent chez des malades du Covid-19. "J'étais en congé sabbatique et de ce fait sans activité. Je me voyais mal rester à la maison sans rien faire au vu de la crise sanitaire", explique le Dr Corinne Prat.

Des équipes de deux bénévoles

Leur rôle sera de se rendre par équipe de deux dans les foyers où une personne a été diagnostiquée positive au Covid-19. Les brigades pourront effectuer des prélèvements si besoin sur l'entourage et donner des conseils pour éviter la contamination intra-familiale. "Qu'une équipe vienne pour s'occuper de votre problème, de votre famille, aide à organiser la vie", affirme le Pr Renaud Piarroux, chef du service de parasitologie à l’hôpital de la Pitié-Salpetrière. Les visites ont commencé et se font toujours avec l'accord des malades.