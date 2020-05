Déconfinement : dans les Alpes-Maritimes, la réouverture des plages en vue

Les plages publiques des Alpes-Maritimes n’attendent plus que les baigneurs, qui pourraient faire leur retour dès le week-end du 16 et 17 mai, si le préfet, Bernard Gonzales, donne son accord, sous conditions. "Dans un premier temps, sera exclusivement autorisée l’utilisation dynamique de la plage, c’est-à-dire qu’on ne stagne pas, qu’on peut s’y promener, y faire du sport, accéder à des loisirs nautiques, mais on ne peut en aucun cas poser sa serviette pour bronzer ou pique-niquer", explique-t-il.

Des brigades nautiques pour surveiller

Sur la Croisette, les Cannois espèrent également avoir une bonne nouvelle. Dans une enseigne d’articles de sports nautiques, qui possède un magasin sur la plage, tout est fin prêt. À Cagnes-sur-Mer, ni bronzage, ni apéritifs, le maire a, lui aussi, demandé une autorisation, et il prévient : sa brigade nautique veillera à faire respecter les nouvelles règles imposées par le préfet.



