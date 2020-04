Déconfinement : quelles conditions à la réouverture des plages ?

De la Côte d'Opale au Pays basque, des Pyrénées-Orientales à la frontière italienne, les plages du littoral français sont toutes vides. Pour le moment, le gouvernement n'a pas donné de dates pour leur ouverture, dans le cadre du déconfinement qui doit démarrer le 11 mai, après huit semaines. Dans les stations balnéaires, le jour où l'on pourra à nouveau se balader sur le sable se fait attendre.

"La plage, ça va être ingérable"

"On a 100 km de plages. Les distanciations sociales, on peut tout à fait les mettre en place, c'est tout à fait possible", assure Laurent Peyrondet, le maire de Lacanau en Gironde. D'autres élus ne sont au contraire pas pressés de voir débarquer les hordes de touristes, avec l'arrivée des beaux jours. "La plage, ça va être ingérable, ingérable", estime ainsi le maire de Pornichet (Loire-Atlantique), Jean-Claude Pelleteur.