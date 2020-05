Déconfinement : comment Athènes tente de sauver la saison touristique

Pour allier sécurité sanitaire et viabilité économique, le maire d'Athènes, en Grèce, a décidé de fermer des rues entières à la circulation. "On est ici en plein centre, au pied de l'Acropole, et voilà l'une des artères qui seront bientôt réservées aux piétons. Seuls les livreurs et les résidents pourront cirucler ici", explique Matthieu Boisseau, envoyé spécial en Grèce. C'est une manière de préparer le retour des touristes à partir du 15 juin.

Une piétonnisation jusqu'à fin août

L'idée est de donner davantage d'espace aux promeneurs pour respecter autant que possible les mesures de distanciation physique. "Il y a toutefois aussi un argument économique, puisque les commerces et les restaurants pourront également élargir leurs terrasses", détaille le journaliste. C'est ainsi qu'Athènes tente de sauver la saison touristique. Le tourisme est un secteur crucial pour l'économie grecque. Cette mesure de piétonnisation est valable jusqu'à fin août et il n'est pas exclu qu'elle soit reconduite.

