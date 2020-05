Déconfinement : certaines entreprises ne fermeront pas au mois d'août

Pour bon nombre de Français, le mois d'août est un temps de vacances. Mais cette année, cela pourrait plutôt ressembler à autre chose, à des salariés au travail. Près de Lyon (Rhône), une PME du bâtiment, située à Miribel (Ain), ferme historiquement les trois premières semaines d'août. Cet été, il n'y aura pas d'interruption.

Une ouverture continue pour relancer l'entreprise

Pour le patron, c'est impératif de travailler cette année en août. "C'est pour essayer de compenser un retard. Quand on ne travaille pas, on ne facture pas. Il faut remettre en marche l'entreprise", explique Philippe Valentin, président du groupe Valentin. Selon la direction, les salariés pourront travailler sur la base du volontariat. Les ouvriers mobilisés recevront une prime et ils prendront leurs vacances plus tard.

