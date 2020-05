Déconfinement : Bison Futé prévoit une augmentation du trafic à l'occasion du week-end de l'Ascension

Un grand ciel bleu sur presque toute la France, un pic de chaleur attendu entre jeudi et vendredi… Les automobilistes pourraient être tentés de prendre la route.

On sera évidemment loin de la traditionnelle ambiance pare-choc contre pare-choc qui rythme habituellement le week-end de l'Ascension sur les routes de France. Il n'empêche : malgré les mesures de déconfinement mises en place, Bison Futé prévoit une augmentation du trafic sur tout le territoire, du mercredi 20 au dimanche 24 mai, tout en restant en-deçà des niveaux habituels pour cette période. "Le week-end prolongé de l’Ascension conjugué à une météo favorable générera une augmentation du niveau de trafic général sur le territoire tout en restant en deçà des niveaux habituels pour cette période", écrit Bison Futé.

Dans le détail, Bison Futé s'attend à un trafic plus important que ces derniers jours sur le réseau routier national et les réseaux secondaires, notamment autour des grandes métropoles, et en direction des plages qui ont été rouvertes. Des difficultés de circulation pourront être observées ponctuellement le matin dans le sens des départs et en fin de journée dans le sens des retours, notamment en région parisienne à Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Lille.

Dans un communiqué publié mardi, le ministère de la Transition écologique et solidaire rappelait d'ailleurs la nécessité d’effectuer ces déplacements "dans le respect de la limite de 100 kilomètres du domicile et des gestes barrières contre le Covid-19". Cette contrainte va conduire les automobilistes à changer la physionomie de leurs déplacements pendant le week-end, au profit d’un éclatement dans le temps des déplacements de courtes distances sur l’ensemble de la période du mercredi au dimanche.