Déconfinement : bilan de la réouverture d'une école à Reims

7h30, lundi 11 mai. Après 55 jours de confinement, Nathalie Marchand, enseignante de CM2 à l'école Saint-Michel, à Reims (Marne), s'apprête à retrouver une moitié de sa classe dans de nouvelles dispositions : il faut qu'elle reprenne ses marques. 8 heures. C'est au tour des élèves de retrouver leur école et aux parents de quitter leurs enfants, plutôt sereinement. "Je n'ai aucune appréhension, ma fille non plus ; je l'ai bien préparée aux gestes barrières", assure une maman.

Un temps pour la pédagogie autour du Covid-19

En rang d'oignons, masqués ou pas – au choix – séparés d'un mètre, c'est parti pour l'apprentissage de nouvelles règles : lavage des mains à tour de rôle puis retour en classe, en étant espacés des copains. La matinée est consacrée en grande partie au rappel des gestes barrières et à la pédagogie autour du Covid-19. Confinement, devoirs à la maison, reprise… Chacun a la parole. Les enfants auront cours les lundis et jeudis, l'autre moitié de la classe les mardis et vendredis, jusqu'à nouvel ordre.