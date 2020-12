Début annoncé de la campagne vaccinale en Europe : “Le rôle des médecins de ville sera crucial”, estime le docteur Jérôme Marty

En attendant la validation de la Commission européenne, l'Agence européenne des médicaments a donné son feu vert ce lundi concernant le vaccin des firmes Pfizer et BioNTech. Un pas de plus vers le début de la campagne de vaccination en Europe et une décision saluée par Jérôme Marty, président du Syndicat de l’Union française pour une médecine libre.