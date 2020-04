David Lisnard : "On est en train de doter tous les habitants" de Cannes en masques

Interrogé sur le port du masque, le maire LR de Cannes (Alpes-Maritimes) David Lisnard pense que c’est un moyen supplémentaire, en plus des gestes barrières et de la distanciation sociale, pour protéger la population. "Nous avions un stock de masques antérieur, que l’on avait constitué en vue d’une éventuelle épidémie", rappelle le maire. "Parallèlement, on a lancé une fabrique de masques (…), en réseau. Aujourd’hui, on a 40 professionnels de la couture" et 500 bénévoles pour livrer et contrôler les masques, pour qu’ils soient conformes à la norme de l’Afnor, explique David Lisnard.

Pas de port obligatoire du masque

"On est en train de doter tous les habitants", ajoute-t-il. "Je ne le rendrai pas obligatoire, en ce qui me concerne", sauf peut-être dans les lieux de promiscuité comme les commerces ou les administrations.

Concernant le festival de Cannes, "je ne pense pas que le festival peut avoir lieu dans sa configuration actuelle", souligne David Lisnard. "En l’état actuel des choses, je ne vois pas comment on pourrait organiser le festival dans sa version classique", ajoute-t-il.