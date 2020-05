Dans les Landes, on espère que les campings vont pouvoir enfin ouvrir à la fin du confinement

Des caravanes et des tentes dans un camping. Photo d'illustration. (ANNE CHOVET / FRANCE-BLEU PAYS DE SAVOIE)

Direction le camping et on compte sur l’optimisme prudent de François Champetier de Ribes. Ce propriétaire d’un camping à Sanguinet dans les Landes espère bien revoir le plus vite possible les premiers maillets planter les premiers piquets des premières tentes sur son terrain. Il est au micro de France Bleu Gascogne et il compte sur une belle saison touristique : "J'ai bon espoir que nous ouvrirons parce que les français ont besoin de vacances et ils vont partir en vacances parce que justement les actions du gouvernement sont prudentes. J'ai bon espoir que les mesures qui vont être prises nous permettront de faire une saison presque comme les autres."

Une petite énigme à présent, à votre avis comment un passionné de U2 à Laval en Mayenne va-t-il pouvoir s’y prendre pour aider le personnel soignant de l’ouest de la France ? C’est en fait très simple. Christophe va mettre aux enchères une véritable relique, un pass collector qu’il a reçu des mains de Bono : le chanteur le portait autour du cou lors du Live Aid il y a 35 ans, ce concert absolument mythique qui s’est déroulé en même temps à Philadelphie aux États-Unis et à Londres en Angleterre, au profit des victimes de la famine en Ethiopie. Christophe se confie à France Bleu Mayenne : "Je l'ai mais ça ne m'apporte rien. Maintenant, le fait de le vendre aux enchères pour des bonnes causes, j'aurai toujours des souvenirs de l'avoir eu entre mes mains. Il y a un moment il faut savoir passer à autre chose. Les aides soignants et les infirmières ont des salaires moindres et des conditions de travail d'autant plus dramatiques en ce moment."

Un cinéma drive ouvert provisoirement à Caen

Si vous préférez une bonne toile à Bono, pas de problème, vous pourrez aller peut-être bientôt au cinéma à Caen. Demandez à Gauthier Labrusse, le directeur du cinéma Le Lux. Pour regarder un film tous ensemble comme dans une salle mais sans contact, il réfléchit à faire comme aux États-Unis : organiser des Drive. Il est avec France Bleu Normandie : "La particularité, c'est que ça se passerait dans une voiture, au Parc Expo quatre ou cinq fois par semaine. Il y aurait une billetterie cinéma et on ne ferait des réservations qu'en ligne. Cela permet de vivre quelque chose de collectif qui ressemble à une sortie. Qui ressemble à un rassemblement sans en être un." Si le projet est accepté, les premières séances débuteront au Parc Expo de Caen aux alentours du 11 mai.