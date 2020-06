Danemark : un robot pour réaliser des tests de dépistage

Au Danemark, des chercheurs ont développé un robot capable de réaliser les tests de dépistage du Covid-19. "J'ai senti que ça touchait, et ensuite ça a chatouillé. On sent vraiment que ça prend un véritable échantillon", explique un "cobaye". Le patient présente une carte d'identité, le robot prépare un kit d'échantillonage, il effectue un prélèvement puis place l'échantillon dans un récipient prêt pour le test.

Un robot encore au stade du prototype

Il n'y a aucune intervention humaine, donc pas de risque d'infection des soignants. "C'est pour aider le système de santé à récupérer des tests. Nous pouvons garantir la qualité de ces tests. En répétant cette procédure au fur et à mesure, nous aurons une meilleure qualité de tests", explique le rrofesseur Thiusus Rajeeth Savarimuth. Le robot est encore à l'état de prototype, mais ses inventeurs sont optimistes quant à son avenir.