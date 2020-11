Cybathlon : Kevin Piette, l'athlète bionique qui fait évoluer la technologie

C'est en quelque sorte les Jeux olympiques de la robotique. La deuxième édition du Cybathlon se tient les vendredi 13 et samedi 14 novembre sur internet en raison du Covid-19. Des athlètes handicapés du monde entier équipés de prothèses bioniques s'affrontent dans des tâches du quotidien à réaliser le plus rapidement possible chez eux, sous la surveillance d'un arbitre. La France est représentée par Kevin Piette, un jeune homme de 32 ans devenu paraplégique il y a huit ans.

Porter un squelette de 70 kilos

Dans son salon, Kevin Piette expose une vingtaine de trophées sur des étagères : "à droite, ce sont des coupes de tennis, à gauche, des coupes de moto", les souvenirs d'une vie de sportif dévasté après un accident en mars 2012 qui lui fait perdre complètement l'usage de ses jambes. "Suite à ça, ça engage la découverte d'une nouvelle manière de vivre, confie Kevin. J'ai eu cet accident à 23 ans et pour moi, il était hors de question de passer tout le reste de ma vie assis dans le canapé à zapper. Je pense que j'étais déjà quelqu'un de dynamique et du coup, ça m'a aidé."

#CYBATHLON2020GlobalEdition is on! In less than one hour the powered arm prothesis race is going to start (5pm CET) on https://t.co/r8W1CrqfmT. Tune in!@ETH_en pic.twitter.com/UT70Hd4Qdu — CYBATHLON (@cybathlon) November 13, 2020

Il reprend alors le sport, le paratennis et rencontre l'équipe de l'entreprise Wandercraft, qui développe Atalante, un exosquelette, sorte d'armure motorisée qui permet aux paraplégiques de remarcher en équilibre sur leurs jambes. Wandercraft lui propose alors de participer au Cybathlon. "Quand j'ai eu mon accident, si on m'avait dit que j'allais participer à une compétition d'exosquelettes, c'est clair que je vous aurais dit 'Dans quel monde je vais aller vivre?' Je me serais dit 'Qu'est ce que ça va être toute cette histoire?'"

Kevin Piette se familiarise avec cet exosquelette de 70 kilos et s'entraîne quatre à six heures par semaine.

Je me rappelle encore avoir vu l'exosquelette la première fois et m'être dit 'Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce gros machin ? Mais enfin, comment est-ce qu'ils veulent que ça fonctionne ?' Kevin Piette à franceinfo

Mais à force de travail acharné, Kevin a révélé tout le potentiel de la machine. "Il était dans un super état d'esprit, raconte Mathieu Masselin, patron de Wandercraft. C'est un compétiteur, on sentait qu'à chaque fois qu'il y avait une épreuve qui ne passait pas, il le prenait vraiment à coeur, il voulait recommencer tout de suite, faire des entraînements très, très longs."

Il a fait évoluer la technologie

Kevin a aussi participé à l'évolution de la machine, comme l'explique Véyi Yuine, l'ingénieure en charge de la compétition. "Il a apporté énormément de retour sur tout ce qu'on faisait. Il était vraiment capable de nous dire les points difficiles, les points critiques et il nous a vraiment permis d'améliorer notre produit."

45 minutes till the FES Race, the last discipline of today starts! Watch live how pedaling despite paraplegia is possible https://t.co/r8W1CrqfmT#CYBATHLON2020GlobalEdition pic.twitter.com/N4FXwI4UUk — CYBATHLON (@cybathlon) November 13, 2020

Kevin Piette pense déjà à la prochaine compétition de Cybathlon, en 2024, mais il veut continuer à travailler sur les exosquelettes pour un jour améliorer sa vie quotidienne et celle des personnes en situation de handicap.