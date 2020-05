Culture : l'actrice et autrice Macha Méril a relu ses "classiques" pendant le confinement

L'artiste Macha Méril, comédienne, actrice et autrice était l'invitée du 13 Heures dimanche 17 mai. Après deux mois de confinement, les Français ont retrouvé une vie presque normale. Comment a-t-elle vécu cette première étape ? "Je suis parmi les privilégiés qui ont adoré le confinement. Cela m'a permis de relire les classiques, les livres qu'on n'a pas lus jusqu'au bout, les 'Essais' de Montaigne (...) Ce déconfinement est une sorte de reprise de mes pensées", explique Macha Méril.

"On va peut-être relocaliser certaines industries de première nécessité"

Avec l'épidémie de Covid-19, les Français vont devoir s'adapter à une nouvelle vie. "C'est un changement profitable. Trois choses vont s'améliorer : on va arrêter de s'embrasser sans arrêt (...), on va peut-être relocaliser certaines industries de première nécessité", précise l'actrice, aujourd'hui âgée de 79 ans. Son dernier roman, Vania, Vassia et la fille de Vassia est sorti le 5 mars dernier aux éditions Liana Lévi.

