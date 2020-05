Culture d'info. Le nouvel album de Sébastien Tellier et le jeune théâtre de l'Aquarium face à la crise

Sébastien Tellier à Paris, le 1er octobre 2019. (FRANCOIS GUILLOT / AFP)

Chaque jour, franceinfo conseille de la lecture, de la musique, des expos, des séries ou des films.

Avec "Domesticated", Sébastien Tellier signe la bande originale de la fin du printemps

On aura attendu cet album longtemps. Avec une sortie programmée au départ avant le confinement, le nouveau disque de Sébastien Tellier sortira finalement vendredi 29 mai. "Domesticated, le chanteur l’a voulu comme une sorte de célébration de sa nouvelle vie, à la maison, entre tâches domestiques et abandon des clichés de la rock star.

La fin du printemps, ou le début de l'été, c’est la saison de Sébastien Tellier dont il dévoile la bande originale avec un premier titre "Stuck in a Summer Love". "Souvent, je dis que je suis accro, vraiment, à la musique parce que j'avais même sensation que le casino où tu es persuadé que tu vas gagner", abonde l'artiste.

Le très prolifique musicien et chanteur a quand même attendu six ans, depuis son dernier album. Il n’a pas rien fait dans l’intervalle, entre musique pour les autres et petite révolution personnelle. "Tout d'un coup je me suis marié, je suis devenu père. Et, de chien fou, je suis passé directement à domestiqué, mais pas pour rigoler", explique Sébastien Tellier.



Il y a donc un double sens dans le titre de ce disque, trouvé par son amie Sofia Coppola : “Domesticated”, “domestiqué” en français. Le chanteur insaisissable, auteur-compositeur à la patte sensuelle unique, est rattrapé par la vie de famille et les tâches domestiques. "J'ai souvent dit que, d'album en album, je changeais de personnalité, mais là, pour le coup, je me suis mangé le truc en pleine face. Avant, j'assurais rien du tout. J'étais dans les vapes. En tant qu'artiste, je suis narcissique, mégalo. Je suis ambitieux, fou et excentrique. J'essaye d'avoir le plus de talent possible. Je suis perfectionniste, etc. Mais être perfectionniste dans la vraie vie, c'est atroce !", analyse le musicien.



Le confinement l’a obligé à reporter la sortie du disque. Pas si mal finalement, tant le propos s’en retrouve plus que jamais d’actualité. "Avec le confinement, on s'est retrouvé tous plongés dans une vie domestique. Tu es enfermé chez toi. Tu fais la vaisselle ou tu couches les gosses, tu passes l'aspirateur. Enfin, il n'y avait que ça [à faire]. J'ai jamais vu le mot 'domestique' marqué autant de fois dans des articles. C'est presque sympa, parce que, c'est triste à dire, mais ça fait comme une pub géante pour le disque", sourit l'artiste. Sébastien Tellier domestiqué, premier degré, déconfiné, est un artisan compositeur de chansons idéales.

Le théâtre de l'Aquarium vit une première saison très perturbée, mais se refuse au défaitisme

Depuis quelques jours, il y a quelqu'un au théâtre de l'Aquarium à la cartoucherie de Vincennes, près de Paris. Après le confinement strict, ce lieu modeste, l'un des plus petits budgets du théâtre public, essaie d'imaginer la suite d'un début malchanceux. Quand la compagnie "La vie brève" prend les clefs de l'Aquarium fin 2019, ses deux directeurs Jeanne Candel et Samuel Achache conçoivent une saison articulée autour de deux festivals, en décembre et en avril. Avec les grèves de l'hiver dernier et la crise sanitaire au printemps, la frustration est grande, tout comme la joie de rouvrir le lieu pour une dizaine de musiciens et comédiens fraîchement déconfinés. "L'idée, c'était plutôt de créer une situation avec ces gens-là, dans cet espace-là, explique Samuel Achache, qu'est-ce qu'on pouvait inventer ? Comme petite forme, comme une sorte de laboratoire aussi. Qu'est-ce que ce serait que la musique de cet endroit qui est vide, en fait ? Je ne sais pas encore ce que ça vaut pour les autres, mais pour nous, c'était déjà extrêmement joyeux de se retrouver et de pouvoir faire des choses ensemble, particulièrement en ce moment."



Prochaine étape, ce sera accueillir du public. La mairie de Paris va lancer un "mois d'août de la culture" et l'Aquarium compte bien y participer, en jouant sur ses atouts, en plein bois de Vincennes. "On a aussi un extérieur, c'est génial, se réjouit le codirecteur, on peut vraiment utiliser ce lieu-là, qui est bien particulier. C'est beau, comme la scénographie, comme le lieu dans lequel on va inventer des histoires, des formes de performance, en tout cas, on va se déplacer artistiquement là-dedans."

Évidemment, Samuel Achache s'inquiète pour tous les artistes et techniciens intermittents qui n'ont aucune visibilité sur leur activité. Mais le projet de l'Aquarium, nécessité faisant loi, était avant la crise sanitaire déjà tourné vers une autre façon de faire du théâtre, économe, solidaire, créative. "Je ne crois pas que le théâtre va aller mieux dans les prochaines années. En tout cas, il n'ira pas mieux dans la forme dans laquelle il existait avant. On est sommé de faire ce qu'on avait envie, en fait. Peut-être parce que je suis plutôt un optimiste aussi et que je me dis que l'ordre du monde est celui-ci en ce moment. C'est avec ça qu'il va falloir inventer. Si je me retrouve paralysé par un état du monde, je vais paralyser le reste, et j'ai pas envie de l'être", philosophe Samuel Achache.