Culture : assistez à des visites virtuelles de musées pendant le confinement

Confiné à la maison, on trouve parfois le temps long. Voici quelques pistes pour se cultiver et se divertir depuis son canapé. Depuis quelques années, les musées ont tous développé des visites virtuelles. "Passons la frontière pour visiter virtuellement la galerie des offices à Florence (Italie), c'est un des plus beaux lieux de la peinture", explique le journaliste Christophe Airaud, présent sur le plateau du 13 heures.

Des visites culturelles virtuelles

"On peut s'approcher des tableaux qui sont en haute définition. Personne devant ne fait de selfie, personne ne bouche la vue. On peut s'attarder sur l'ensemble de ses tableaux. Tous les grands musées du monde ont mis en place ces visites virtuelles. On se rendra sur place lorsque l'on pourra ressortir, mais, pour l'instant, visitons les musées de cette manière-là. Pour les plus petits, des modules explicatifs d'une minute en vidéo sont disponibles", précise le journaliste. Coté musique, Yael Naim a décidé de sortir son album cette semaine.

