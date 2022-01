Croissance française à 7% : "Cela efface la crise économique", déclare Bruno Le Maire

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, était l'invité des "4 Vérités" sur France 2, vendredi 28 janvier.

La croissance française a atteint 7% en 2021, un record depuis plus de 50 ans. Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, invité sur le plateau des "4 Vérités" vendredi 28 janvier, a d'abord salué un "rebond spectaculaire". "Cela efface la crise économique", a-t-il affirmé, ajoutant que ce chiffre de 7% prouve que "la politique économique du gouvernement est efficace".

La hausse des salaires est une demande "légitime"

Bruno Le Maire a par ailleurs confirmé que l'économie française a retrouvé le PIB qu'elle avait avant la crise du Covid-19. "Elle a même, au quatrième trimestre, dépassé cette richesse qu'elle avait en 2019, et elle a retrouvé son niveau d'avant-crise (...) dès l'été", a-t-il poursuivi. Le ministre a toutefois reconnu que certains secteurs "continuent à avoir des difficultés", notamment ceux du tourisme, de l'événementiel et de l'hôtellerie-restauration.



Également interrogé sur la hausse des salaires, alors que plusieurs rassemblements ont été organisés jeudi 27 janvier pour la réclamer, Bruno Le Maire a admis que cette demande était "légitime". "Sur les salaires, nous avons, depuis cinq ans, augmenté massivement les salaires au niveau du smic : prime d'activité, défiscalisation des heures supplémentaires, baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards pour les premières tranches, suppression des cotisations au niveau du smic", a-t-il souligné. "L'État a fait sa part du chemin. Désormais, c'est aux entreprises de faire leur part du chemin, d'ouvrir des négociations salariales, et d'ailleurs, elles le font."