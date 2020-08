Croisières : timide reprise en Méditerranée

Dans quelques heures, un paquebot va s'élancer dimanche 16 août depuis le port de Gênes (Italie). Il y a 6 300 places disponibles mais seulement 3 000 passagers. Le croisiériste a restreint la vente de billets et a renforcé les contrôles. Cela commence sur les quais. Sur des images fournies par la compagnie, on découvre les différentes étapes.

Six mois sans activité

Les passagers doivent se soumettre à une prise de température. Ils doivent ensuite remplir un questionnaire de santé. Enfin, ils doivent se soumettre à un test obligatoire de dépistage du Covid-19. Une personne détectée positive ne peut monter à bord et est placée en quarantaine. Les résultats des tests sont disponibles 30 à 40 minutes plus tard. Le secteur des croisières était à l’arrêt depuis environ six mois. Les navires sont restés bloqués dans les ports avec des coûts de maintenance très élevés.

