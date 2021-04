Crise sanitaire : des étudiants en BTS demandent à être évalués en contrôle continu

Des pétitions, une page facebook, le mot-dièse #BTScontrôlecontinu sur Twitter et un collectif "BTS en détresse"... Depuis plusieurs semaines, des étudiants en BTS montent au créneau pour réclamer l'annulation de leurs examens au profit du contrôle continu, en estimant que la situation sanitaire ne leur permet pas de les préparer ni de les passer dans de bonnes conditions. Ces derniers jours, ces étudiants, très en colère, ont voulu mettre la pression sur le gouvernement pour que les règles du jeu de leurs examens soient totalement revues.

L'étude de notre livret scolaire est la façon la plus pertinente, cohérente et bienveillante de nous évaluer cette année pour le BTS 2021.

Je sais même plus pq je me fatigue à parler alors que depuis le début @VidalFrederique

Et @jmblanquer vous le savez. #BTSCONTROLECONTINU