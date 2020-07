Crise sanitaire : de nombreuses PME malmenées

Mourad Majoul est chef d'une entreprise d'affrètement aérien. Lorsqu'un tour-opérateur a besoin d'un avion, c'est à lui de le trouver auprès des compagnies aériennes. Un secteur durement touché par la crise. "On avait vendu à peu près 80 vols à nos clients, mais nous avons dû les annuler suite à la fermeture de l'espace aérien", indique l'entrepreneur. Les transactions sont donc annulées mais la compagnie aérienne exige des indemnités. Pour ne pas aller en conflit, l'affréteur a fait appel au médiateur des entreprises. Il a été remboursé. "Au lieu de partir dans une procédure lourde, il a suffi de quelques appels avec le médiateur pour solutionner le conflit avec la compagnie aérienne", explique Mourad Majoul.

De nombreuses difficultés pour les PME

Ruptures de contrats, pressions sur les prix, retards de paiements : les difficultés des PME ne manquent pas. Depuis le début du confinement, le médiateur a reçu 5000 demandes d'intervention sur 3 mois. C'est 10 fois plus qu'avant la crise. Dans plus de 75% des cas, il trouve une solution. "Ca peut prendre un coup de fil, deux coups de fil, quelques jours, quelques semaines maximum. C'est très important car les TPE, PME et artisans avec lesquels on travaille sont dans l'urgence", affirme Pierre Pelouzet, médiateur national des entreprises.

