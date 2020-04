Crise économique en Europe : 500 milliards d'euros d'aide

Bruno Le Maire, victorieux et soulagé après trois jours de négociations très tendues. Jeudi 9 avril, les 27 sont tombés d'accord pour déployer plus de 500 milliards d'euros, dont 100 milliards pour aider les États à financer le chômage partiel. Le but : éviter des vagues de licenciements et permettre aux entreprises de rapidement redémarrer une fois la crise sanitaire terminée.



200 milliards d'euros pour les PME

La Banque européenne d'investissement va de son côté octroyer 200 milliards d'euros de prêts aux petites et moyennes entreprises (PME). Enfin, 240 milliards d'euros seront dédiés à financer des dépenses de santé via le fond de secours de la zone euro pour acheter du matériel ou encore financer la recherche. Le tout sans les cures d'austérité imposée, du jamais-vu. Les 27 conviennent qu'il faudra aller encore plus loin avec un fond de relance. "Un sommet des chefs d'État et des gouvernements devrait se tenir le 23 avril", indique le journaliste Valéry Lerouge à Bruxelles.