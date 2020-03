Crise du Coronavirus : les soignants sont débordés

Ils travaillent au Samu, dans les services d'urgence ou de réanimation. Tous font part de leurs inquiétudes. Patrick Goldstein est chef des urgences au CHRU de Lille (Nord). Depuis quatre jours il est difficile de faire face. Il évoque une situation totalement inédite : il n'est plus possible de répondre à tous les appels. "Les grosses journées on en fait mille", indique le docteur Patrick Goldstein. Et d'ajouter : "Hier soir à 11 heures, l'informatique de service s'est arrêté, pas longtemps parce que les ingénieurs sont immédiatement arrivés. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y avait tellement de dossiers que les disques durs qui nous permettent d'engranger les dossiers n'avaient plus assez de mémoire. On n'avait jamais imaginé que l'on puisse arriver là en si peu de temps".

Afflux de patients

La situation dans les hôpitaux se tend au fil des heures, les médecins en appellent à la responsabilité de chacun. Il ne faut pas encombrer les services d'urgence pour simplement être testé. En France, certains services de réanimation sont au bord de la rupture. Depuis trois jours, au centre hospitalier de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) le personnel est débordé face à un afflux de patients.

