Crise du coronavirus : déception pour ceux contraints d’annuler leur mariage

Des semaines déjà que Laury Soboczynski grignote avec son fils, sans amertume, mais non sans regret, les bonbons qu'elle aurait dû offrir à ses invités. Périssables et marqués de la date du fameux jour J, impossible pour cette future mariée de les garder. "Il y a 4,5 kilos en tout, on a déjà mangé un kilo pendant le confinement", explique-t-elle, amusée.



Reporté d’un an

Comme Laury Soboczynski, Marilyn Tendille aussi s’est résignée à reporter son mariage prévu dans quelques jours. Elle devra attendre un an de plus pour épouser son compagnon. Ce sera donc en juillet 2021. Pourtant, elle a longtemps hésité. Jusqu’au dernier moment, elle a espéré vivre le plus beau jour de sa vie, comme elle l’avait imaginé. "Si j’avais maintenu mon mariage, comment aurait-on fait ? Avec des masques ? Des gestes barrière ? Quel mariage j’aurais eu ?", continue-t-elle de se demander.

Le JT

Les autres sujets du JT