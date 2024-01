Covid long : "Plus de la moitié des gens guérissent au bout d'un an", affirme l'infectiologue Benjamin Davido

"Plus de la moitié des gens guérissent au bout d'un an", affirme Benjamin Davido, infectiologue et référent Covid-19 à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, sur franceinfo samedi 20 janvier. D'après l'OMS, entre 10% et 20% des gens qui ont contracté le Covid souffrent ou ont souffert d'un Covid long.

Cette affection était jusque-là difficilement diagnostiquée, mais une équipe de chercheurs suisses vient de trouver un moyen de la détecter dans le sang. Citant les résultats d'une étude de Santé publique France, Benjamin Davido rappelle que 2 millions de personnes souffrent du Covid long en France.

Franceinfo : Considérez-vous le Covid long comme une autre maladie que le Covid-19 ?

Benjamin Davido : Oui maintenant, selon les pays, le terme a changé. Souvent on appelle ça les séquelles d'un Covid à la phase aiguë. En réalité, il y a d'un côté les formes graves hospitalisées qui peuvent se plaindre d'essoufflements en majeure partie liés à l'hospitalisation et à de la fibrose, notamment chez les personnes non vaccinées. De l'autre, des gens jeunes plutôt de sexe féminin, en bonne santé, autour de 40 ans, qui vont présenter des symptômes traînants. Dans ce cadre-là, ça n'a rien à voir avec la maladie à la phase aiguë. Ce sont deux entités différentes.

Pourquoi certaines personnes contaminées développent-elles un Covid long et d'autres non ?

C'est là où le miracle de la science reste entier. Plusieurs hypothèses sont faites, notamment une hyperstimulation des cellules lymphocytaires de type CD8 qu'on appelle des lymphocytes tueurs au niveau de la paroi intestinale. Ce sont des phénomènes de réservoirs qui dépendent du profil génétique des individus. Ce que l'on sait c'est que le virus aussi joue un rôle puisque ça a été démontré avec l'avènement d'Omicron en 2022, on a paradoxalement deux fois moins de chance de faire un Covid long, mais malheureusement ces nouveaux variants sont beaucoup plus transmissibles. Ce qui fait qu'on a ce taux incompressible de 10 à 20% des gens qui peuvent présenter un Covid long avec des symptômes de durée variable.

Quels effets le Covid long pourrait avoir à 10 ans ou à 20 ans ? Quels seront ses effets à long terme ?

Sans être dans la complaisance, ni dans l'optimisme irraisonné, on a quand même des données qui montrent que plus de la moitié des gens guérissent à un an par l'évolution naturelle et surtout par le renforcement des exercices de réadaptation. Il est évident qu'avec l'arrivée de nouveaux mutants, des mutations qui sont de plus en plus contagieuses, le risque c'est de voir cet événement arriver de plus en plus fréquemment, indépendamment de la durée d'évolution des symptômes et donc de consommer du soin. C'est bien ça qui est rappelé dans le rapport du Covars (Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires), c'est-à-dire que c'est un coût un petit peu invisible puisqu'on est souvent resté sur une erreur de vision qui est celle d'un Covid aigu et uniquement des morts. Il faut rappeler malheureusement qu'en France il y a deux millions de personnes qui souffrent de cette pathologie.