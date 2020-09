Covid : les Hôpitaux de Paris vont reporter 20% des opérations chirurgicales "à compter de ce week-end"

Le nombre de patients atteints du Covid-19 augmente en réanimation. "L'enjeu des 15 prochains jours sera de ne pas devoir passer à 50% d'opérations déprogrammées", ajoute l'AP-HP.

La direction de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) se dit "contrainte d'effectuer de premières déprogrammations" d'opérations chirurgicales "à compter de ce week-end", jeudi 24 septembre. Cette décision a été prise en raison de l'afflux de malades du Covid-19 dans ses services de réanimation.

Le nombre de "patients Covid" hospitalisés à l'AP-HP est passé de 150 début septembre à 330, mercredi, et devrait atteindre 600 à la fin du mois. La part de malades admis en réanimation suit également une courbe ascendante : 50 il y a trois semaines, 132 hier et sans doute plus de 200 la semaine prochaine, a précisé le directeur adjoint de l'AP-HP, François Crémieux, lors d'une conférence téléphonique.

Avec plus de 25% des lits de soins critiques occupés par des cas de coronavirus, "les déprogrammations qu'on souhaitait à tout prix éviter sont désormais nécessaires" et l'AP-HP "sera contrainte d'[en] effectuer de premières à compter de ce week-end, pour pouvoir accueillir les patients Covid en réanimation", a expliqué François Crémieux. Cela représentera "environ 20%" des opérations prévues, en priorité celles concernant "les patients dont la prise en charge peut être reportée sans risque de perte de chance".

L'AP-HP espère que les nouvelles restrictions annoncées par le ministre de la Santé, Olivier Véran, permettront d'enrayer le rebond épidémique. "L'enjeu des 15 prochains jours sera de ne pas devoir passer à 50% d'opérations déprogrammées", a ajouté François Crémieux. Le directeur général de l'AP-HP, Martin Hirsch, a néanmoins souligné que ces "ajustements des activités programmées" n'étaient pas du même ordre que "l'annulation massive" décidée au niveau national juste avant le confinement mi-mars.