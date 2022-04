Covid : les autorités chinoises ont "peur que tout ça dérape vers les petites villes" alors que Shanghai est touchée par une flambée épidémique, estime un spécialiste

Alors que Shanghai a allégé lundi les restrictions anti-Covid-19 dans certains quartiers à la suite d'un mécontentement croissant des habitants, François Godement, conseiller Asie de l'Institut Montaigne, estime mardi 12 avril sur franceinfo que si la Chine est aussi stricte avec ces mesures de quarantaine, c'est parce que les autorités ont "peur que tout ça dérape vers les petites villes" chinoises.

franceinfo : Pourquoi ce revirement des autorités chinoises qui allège en partie les restrictions anti-Covid à Shanghai ?

François Godement : On n'a pas revu depuis début 2020 des confinements de cette ampleur. Shanghai c'est 30 millions d'habitants. Donc, même pour l'armée chinoise, impossible d'avoir une chaîne d'approvisionnement, une chaîne alimentaire alternative pour 30 millions de personnes. C'est ce qui avait été fait à Wuhan, mais pas toujours de manière parfaite. Deuxièmement, ce variant n'est plus le virus que nous connaissions en 2020. On le sait bien, il est beaucoup plus contagieux, donc le confinement est forcément moins efficace. Troisièmement, les vaccins chinois sont, sauf si on a vraiment eu les trois piqûres, nettement moins efficaces contre le Covid. La grande peur des autorités, c'est que tout ça dérape vers les plus petites villes, vers les campagnes où les taux de de vaccination sont encore plus faibles, où il y a souvent une population vieille, où le nombre de lits hospitaliers est absolument insuffisant, en particulier les lits avec des respirateurs. Et donc, la Chine officielle est coincée par sa propre politique.

Cela montre les limites de la stratégie zéro Covid chinoise ?

C'est une stratégie qui a réussi dans un premier temps. Il ne faut pas se dissimuler et la Chine avait quelques raisons de s'en féliciter par rapport aux bilans qui ont été les nôtres. Mais la contagiosité du virus met en danger cette politique. Je ne comprends pas personnellement pourquoi la Chine n'a pas lancé la fabrication du vaccin de Pfizer, alors qu'elle en avait acquis la licence. Elle est dépassée car la population âgée en particulier traîne les pieds pour se faire vacciner et surtout dans les régions secondaires. Donc, je dirais que Shanghai est presque punie parce que si ça se propage à Shanghai ça va se propager partout. Et c'est ça la grande frayeur officielle. Il faut la comprendre aussi. Mais visiblement, les autorités n'étaient pas prêtes à assumer les conséquences d'un confinement aussi rigoureux sur 30 millions d'habitants.

Et peut-être qu'imposer un confinement aussi strict à Shanghai est peut-être plus difficile que dans d'autres villes chinoises ?

Disons que la population de Shanghai est plus internationalisée, plus capable de se faire entendre. Mais on ne sait pas très bien ce qui a pu se passer ailleurs aussi dans certains cas. La population de Shanghai est peut-être plus capable de se faire entendre. Mais je ne crois pas que la ville de Shanghai soit plus rebelle ou plus qu'une autre.